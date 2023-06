Metrostars machen weiteren Schritt in Richtung Playoffs

In der Baseball Bundesliga feierten die Vienna Metrostars zwei Siege bei den Schwechat Blue Bats, womit die Wiener auf den zweiten Tabellenplatz vorstießen.

Die Vienna Metrostars konnten beide Spiele gegen die Schwechat Blue Bats gewinnen und somit einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs machen. In Spiel eins setzten sich die Metrostars klar mit 14:2 nach Mercy Rule durch. Bereits nach drei Innings lagen die Bundeshauptstädter nach einem 3-RBI-Homerun von Sammy Hackl und einem 2-RBI-Homerun von Nathan Weatherly mit 5:0 in Front. Auch in den folgenden Innings waren die Metrostars überlegen und zogen auf 10:0 davon, ehe den Blue Bats im fünften Inning der erste Run gelang. Am Ende war die Partie aber bereits nach sieben Innings klar zu Gunsten der Metrostars entschieden.

Spiel zwei war eine äußerst ausgeglichene Angelegenheit. Am Ende setzten sich die Metrostars knapp mit 6:5 durch und feierten den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. Für die Blue Bats wiederum war es die vierte Niederlage am Stück. In der Tabelle bleiben die Niederösterreicher auf Platz sechs, die Wiener springen auf den geteilten zweiten Platz. Den etwas besseren Start in Spiel zwei erwischten die Metrostars mit einem Run im ersten Inning. Nach fünf Innings lagen die Blue Bats mit 5:4 in Führung und hatten das einzige Mal in diesem Doubleheader die Nase vorne. Bereits im sechsten Inning antworteten die Metrostars mit zwei Runs, es waren die entscheidenden Runs zum 6:5-Erfolg. Anschließend hielten beide Defensiven die Null und so gelang den Metrostars der zweite Sieg an diesem Nachmittag.

In der Tabelle zogen die Wiener mit den Wr. Neustadt Diving Ducks gleich und belegen nun den zweiten Platz. Angeführt wird die Liga weiterhin von den spielfreien Vienna Wanderers.