Diving Ducks Wr. Neustadt erstmals Meister

Die Wiener Neustadt Diving Ducks haben sich erstmals zum Meister der heimischen Baseball-Bundesliga gekürt.

Im sechsten Final-Anlauf hat es für die Wr. Neustadt Diving Ducks endlich geklappt. Erstmals konnte ein Team aus Niederösterreich den Meisterpokal stemmen. Nachdem die Traiskirchen Grasshoppers in der Vorsaison noch an Redkordmeister Vienna Metrostars scheiterten, setzte sich mit den Diving Ducks erstmals ein Team aus Niederösterreich durch.

Nachdem die Vienna Matrostars am vergangenen Wochenende noch den Finalauftakt für sich entschieden, drehten die Diving Ducks zum Schluss des zweiten Finalspiels letzte Woche die Serie. Ein 5-Run-Inning im letzten Abschnitt des zweiten Finalspiels sollte die Wende bedeuten. Am Freitag legte der Sieger der Division-Ost im Night-Game vor heimischem Publikum nach, ehe die Ducks am Samstag ihren ersten Matchball verwerteten.

Gastgeber effizienter

Von Beginn weg waren die Gastgeber im vierten Finalspieler um den Hauch effizienter. Nach drei Innings führten die Ducks mit 4:2. Für das erste Highlight der Begegnung sorgte Julian Faulhuber mit einem Homerun. Im fünften Inning gelang den Niederösterreichern mit einem 9-Run-Inning die vermeintliche Entscheidung. Während die Wr. Neustädter Offensive zu diesem Zeitpunkt bereits 13 Runs gescort hat, hielt Ducks-Pitcher Rick Van Dijk die Metrostars bei drei Runs. Doch der Rekordmeister kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Ein 3-RBI-Homerun von Claus Seiser brachte die Metrostars im siebten Inning zurück in die Begegnung. In Summe gelangen den Gästen im siebten Inning sieben Runs. Doch damit nicht genug. Im finalen Abschnitt verkürzten die Wiener gar auf 13:15, ehe Moritz Scheicher und die Defensive der Ducks den letzten Spieler der Metrostars aus dem Spiel nahm.

Nach einem dritten Platz und fünf zweiten Plätzen in der Baseball Bundesliga konnten die Wr. Neustadt erstmals in ihrer Klubgeschichte den Meisterpokal der Baseball Bundesliga stemmen. Die Vienna Metrostars, die bereits 15 Champions-Pokale im Trophäenschrank haben, müssen sich mit ihrem siebenten Vizemeistertitel zufriedengeben.