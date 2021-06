Österreich erwischt Top-Start bei Softball-EM

Nach dem dritten Platz in der ersten Gruppenphase der Softball-EM startete das Team Austria heute mit einem Sieg in die Gruppe H.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Zwischenrunde der Top-Teams setzten die Österreicherinnen die Softball-Europameisterschaft in Italien am Mittwoch in Gruppe H fort. Während an den Vortagen Martina Lackner-Keil als Pitcherin für das Team Austria auflief, bekamen gegen Bulgarien Emma Hannika und Carla Langhtaler die Chance sich vom Circle zu beweisen. Die Offensive der Bulgarinnen erwischten gegen Hannika einen guten Start.

Während das Team Austria vorerst punktelos blieb, scorten der Gegner drei Runs im ersten Abschnitt. Im zweiten Inning kam aber dann auch die Offensive der rot-weiß-roten Auswahl ins Laufen. Mit vier Singles und vier Runs Batted In ging Österreich im zweiten Abschnitt erstmals in Führung. Bulgarien konnte zwar im zweiten Inning noch ausgleichen, dann war die Offensive des Team Austria aber nicht mehr zu halten.

Sophie De Rouin eröffnete mit einem Double ein sieben-Run-Inning. Carla Langhtaler übernahm für Emma Hannika die Position am Mount und beendete innerhalb von zwei Innings und nur einem zugelassenen Run die Partie vorzeitig nach dem fünften Inning zugunsten der Österreicherinnen. Mit zwei Runs, drei Hits und zwei RBI wurde Miriam Gubo zur Spielerin der Begegnung. Nach dem 14:5 Erfolg gegen Bulgarien wartet am Donnertag mit Kroatien der nächste Gegner der Gruppe H.