Metrostars gelingt Revanche in umkämpfter Partie

Nach einer klaren Niederlage im Friday-Night-Game, gelang den Vienna Metrostars am Sonntag die Revanche gegen die Diving Ducks Wr. Neustadt. Die Bundeshauptstädter setzten sich in einer umkämpften Partie nach weit über drei Stunden mit 12:9 durch.

Im Spitzenduell der Baseball Bundesliga standen sich Kyle Poabst (Diving Ducks) und Jakob Simonsen (Metrostars) am Mound gegenüber. Beide Pitcher mussten aber bereits nach vier (Simonsen) bzw. fünf Innings (Poabst) übergeben. In der Offense erwischten die Hausherren den besseren Start, mit zwei Runs im ersten Inning. Doch die Metrostars antworteten nach einem Double von William Nahmens und zwei anschließenden Runs bereits im zweiten Inning. Nach drei Spielabschnitten hatten die Ducks eine knappe 4:3-Führung inne.

Im vierten Inning konnten schließlich die Metrostars dank drei Runs erstmals in dieser Partie die Führung übernehmen. Diese gaben sie bis zum siebenten Inning nicht mehr her, zwischenzeitlich bauten sie den Vorsprung sogar auf 9:5 aus, ehe den Ducks gleich vier Runs im siebenten Abschnitt gelangen und somit wieder alles ausgeglichen war. William Nahmens, der bei den Metrostars für Jakob Simonsen am Mound übernahm, übergab schließlich an Mo Hackl. Dieser ließ im achten Inning keinen Hit zu und da auch Moritz Scheicher auf Seiten der Ducks souverän pitchte, ging es mit dem Stand von 9:9 in das neunte Inning. In diesem tat sich Scheicher aber deutlich schwerer, musste drei Hits hinnehmen und am Ende mitansehen, wie die Metrostars auf 12:9 davonzogen. Die Diving Ducks hatten anschließend keine Antwort mehr parat und so konnten die Metrostars im vierten Saisonduell den zweiten Sieg einfahren.

Nach dem Erfolg kletterten die Wiener an die Tabellenspitze der Baseball Bundesliga, an der sie gemeinsam mit Stadtrivale Vienna Wanderers liegen (.611). Die Diving Ducks rutschten von Platz eins auf Rang drei zurück (.600).