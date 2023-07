Siege für Wiener Klubs

Die beiden Wiener Teams Metrostars und Wanderers setzten sich in der Baseball Bundesliga gegen die Vorarlberger Teams Hard Bulls bzw. Dornbirn Indians durch und qualifizierten sich für die anstehenden Playoffs in der Baseball Bundesliga.

Die Hard Bulls mussten sich am Samstag im ersten Aufeinandertreffen mit den Vienna Metrostars nach acht Innings mit 1:13 nach Mery-Rule geschlagen geben. Doch so deutlich wie das Ergebnis ausfiel, war es lange Zeit nicht. Denn die Teams lieferten sich zunächst ein wahres Pitcher-Duell, erst im fünften Inning gingen die Wiener mit 1:0 in Führung. Es war eine knappe Partie, bis Jonas Zimmermann bei den Hausherren den Mound verließ. Die Gäste schlugen sensationell auf die Bulls-Reliever und verzeichneten plötzlich einen Run nach dem anderen. Sieben Runs im achten Inning bedeuteten auch den Endstand.

Die Metrostars nahmen den Schwung in die zweite Partie, Sammy Hackl sorgte mit einem 3-Run-Homerun gleich für einen Höhepunkt. Hard kam bis zum vierten Inning auf 3:5 heran, doch drei weitere Runs der Wiener sorgten wieder für klare Verhältnisse. Im neunten Inning lief die Offensive der Gäste noch einmal auf Hochtouren und kam insgesamt auf zehn Runs. Am Ende gewannen die Metrostars mit 20:7. Die Wiener können somit nicht mehr aus den Top-4 verdrängt werden und sicherten sich somit bereits die 13. Playoffqualifikation in Folge - Rekord in der Baseball Bundesliga.

Wanderers drehen beide Partien gegen Dornbirn

Deutlich spannender verlief der zweite Samstags-Doubleheader zwischen den Wanderers und Indians. Bei den Hausherren erwischte Pitcher Daniel Walenta keinen guten Start, er musste in den ersten beiden Innings fünf Runs hinnehmen (Stand 3:5) und wurde dann gegen Fabian Hirnschal getauscht. Dieser musste zwar im dritten Inning auch gleich einen Run zulassen, es war aber gleichzeitig der letzte der Partie für die Dornbirner. Die Hausherren konnten in der Offensive immer wieder Druck aufbauen, viel Zählbares schaute zumeist aber nicht heraus. Vor dem neunten Inning lagen die Wanderers mit 4:6 zurück. Als Indians-Pitcher Ryan Rupp den Mound verließ, kippte die Partie doch noch zugunsten der Wiener. Mit drei Runs feierten sie einen Walk-Off-Win.

Die Niederlage war für die im Playoff-Rennen befindlichen Dornbirner doppelt bitter. Und auch in der zweiten Partie des Tages gaben die Vorarlberger eine Führung aus der Hand. Die Starting Pitcher Lennard Halper und Shotaro Usui lieferten eine äußerst solide Leistung, nach dem fünften Inning führten die Gäste mit 2:1. Als Chris Squires bei Dornirn am Mound übernahm, gelang den Wanderers zunächst der Ausgleich - im siebenten Inning drehten sie sogar erneut die Partie: Nach einem Double von Jonathan Ellenbogen sorgte Alexander Resel für den go ahead-Run zum 3:2. Die Indians erholten sich von diesem Rückschlag nicht mehr und mussten die zweite knappe Niederlage hinnehmen.

Damit kommt es am kommenden Wochenende im Vorarlberger Derby zwischen Dornbirn und Hard zum Showdown um den letzten verbliebenen Playoff-Platz.