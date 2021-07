Metrostars drehen Top-Hit

In der aktuellen Spielrunde der heimischen Baseball-Liga entgingen die Vienna Metrostars einer Niederlage nur knapp.

Der Auftakt zu einem Triple-Header zwischen den Vienna Metrostars und den Traiskirchen Grasshoppers auf der Wiener Spenadlwiese hielt nicht nur dem angesagten Regen stand, sondern brachte auch, was die Ausgangslage versprach: einen spannenden Schlagabtausch auf höchstem Niveau mit mehreren Führungswechseln. Der erste gelang Richie Alzinger mit einem 2-Run Homer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gastgeber, doch Philip Eckel schlug mit gleich zwei Homeruns und insgesamt drei RBIs zurück. Kervin Castillo trug zwei weitere RBIs zu einer 5:3 Führung für die Gäste bei. Diese konnten die Grashoppers bis ins neunte Inning halten, ehe erst ein Sac-Fly von Tobias Schermer und dann ein 2-RBI Walk-Off Single von Benni Salzmann zum dritten Mal in dieser Saison das Spiel für die Metrostars spät drehte und einen weiteren Complete-Game Win für Jakob Simonsen sicherte. Morgen, Sonntag, folgen die Spiele zwei und drei des Triple-Headers am Hoppersfield in Traiskirchen. Spielbeginn ist 11:00 Uhr bzw. 13:30 Uhr.

Wanderers dominieren im Doubleheader gegen Feldkirch

Die Vienna Wanderers feierten im Doubleheader gegen die Feldkirch Cardinals zwei Siege. Während die Gäste aus der Bundeshauptstadt im ersten Spiel noch klar mit 17:3 die Oberhand behielten, war Spiel zwei bis zum Schluss ausgeglichen. Am Ende entschied ein Homerun von Dominik Talir die Partie zu Gunsten der Wanderers.

Im ersten Saisonduell beider Mannschaften starteten die Vienna Wanderers deutlich besser in die Partie. Nach drei Innings führten sie bereits mit 6:1. Unter anderem gelang Peter Reyes ein 3-RBI-Homerun. Während die Wanderers in dieser Partie nur im zweiten und fünften Inning nicht scoren konnten, erzielten die Cardinals ihre Runs im dritten und fünften Inning. Am Ende war Spiel eins nach acht Innings mit dem Score von 17:3 für die Wanderers beendet.

Feldkirch verpasst Revanche nur knapp

Die zweite Partie des Doubleheader war deutlich ausgeglichener und von starkem Pitching geprägt. Am Ende setzten sich die Gäste aus Wien knapp mit 3:2 durch. Peter Reyes spielte für die Wanderers alle neun Innings am Mound und musste nur vier Hits hinnehmen. Zudem verbuchte er 13 SO. Auf Seiten der Cardinals pitchten Sören Hanson (7 Innings) und Zachary Johnson (2 Innings). Die ersten Runs im Spiel wurden im dritten Inning erzielt. Die Wanderers gingen zunächst durch einen 2-RBI-Homerun von Felix Zimmerle in Führung. Die Antwort der Cardinals folgte prompt, ebenfalls mit einem 2-RBI-Homerun von Zachary Johnson. In den folgenden vier Innings kamen keine Runs aufs Scoreboard. Im achten Inning sorgte schließlich Dominik Talir mit einem Homerun für die neuerliche Führung der Wanderers. Dieses Mal hatten die Gastgeber allerdings keine Antwort mehr parat und so brachte am Ende Wanderers-Pitcher Peter Reyes die Partie sicher nach Hause. In der Tabelle der Division Ost sind die Vienna Wanderers mit den Traiskirchen Grasshoppers gleichgezogen. Beide Mannschaften liegen auf dem dritten Platz. Die Feldkirch Cardinals bilden weiterhin das Schlusslicht der Division West.