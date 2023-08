Die Dornbirn Indians sicherten sich am Sonntag den verbleibenden Platz in den Playoffs der Baseball Bundesliga.

Spannender hätte das Finale der Regular Season kaum sein können. Im direkten Derby-Doubleheader zwischen den Hard Bulls und den Dornbirn Indians ging es um das letzten Playoff-Ticket. Die bessere Ausgangssituation hatten dabei die Indians, die einen Sieg für den Halbfinal-Einzug benötigten.

Hard ging mit der Drucksituation zunächst gut um und legte im ersten Inning mit 2:0 vor. Vom dritten bis zum fünften Inning wechselte die Führung ständig, die Gastgeber lagen zu diesem Zeitpunkt mit 5:4 voran. Die Vorentscheidung folgte dann im siebenten Inning, als die Kräfte bei Dornbirn-Pitcher Ryan Rupp nachließen. Zunächst verbuchte die Bulls-Offensive drei Runs auf Rupp und auch die Reliever konnten Hard nicht stoppen. Die Gäste zogen mit insgesamt sieben Runs auf 11:5 davon. Am Ende siegten die Bulls mit 14:7 - Pearce Howard (Hard) und Graeham Luttor (Dornbirn) verzeichneten jeweils zwei Homeruns - und erzwangen einen Showdown.

Vor rund 300 Besuchern auf der Sportanlage Rohrbach erwischten die beiden Pitcher Shotaro Usui (Dornbirn) und Kelvis Palma (Hard) zunächst einen guten Start in das zweite Duell, die ersten beiden Innings endeten jeweils ohne einen Run. Im dritten Inning setzten sich die Hausherren mit fünf Runs ab, es waren die Schlüsselmomente in der Partie. Denn mit einer fulminanten Leistung hielt Usui die Bulls-Offensive in Schach. Im siebenten Inning sorgte Marcel Theiner mit seinem zweiten Homerun des Spiels für den 7:0-Endstand. Damit sicherte sich Dornbirn den verbliebenen Playoff-Platz, im Halbfinale treffen die Indians auf Grunddurchgangssieger Wr. Neustadt.

Metrostars sichern sich Platz zwei

Schon vor dem Doubleheader gegen Schwechat stand fest, dass die Vienna Metrostars im Halbfinale auf die Vienna Wanderers treffen werden. Einzig der Heimvorteil in der Serie war noch offen. Die Metrostars mussten am Sonntag beide Partien gewinnen, um noch auf Rang zwei zu klettern. Nachdem die Blue Bats im ersten Inning mit einem Run in Führung gingen, drehten die Wiener die Partie im dritten Inning zu ihren Gunsten (4:2). Bis ins fünfte Inning war es ein Duell auf Augenhöhe, dann zogen die Hausherren auf 10:4 davon. Die Niederösterreicher ließen nie locker und verlangten den Hauptstädtern alles ab. Am Ende feierten die Metrostars, bei denen Roman Guthrie einen Homerun verbuchte, einen 12:7-Erfolg.

© Vienna Metrostars Vienna Metrostars freuen sich über Platz 2 in der Baseball Bundesliga ×

Kurz nach dem Beginn musste die zweite Begegnung aufgrund von Regen unterbrochen werden. Für beide Seiten war es nach der Pause schwierig, wieder ins Spiel zu finden. Die Pitcher machten einen guten Job und hielten die Offensivreihen über weite Strecken in Schach. Einzig im dritten Inning drehten die Metrostars mit vier Runs auf, das machte am Ende auch den Unterschied aus. Denn die Metrostars gewannen mit 6:1 und sicherten sich Platz zwei. Sie haben somit Heimvorteil im möglichen letzten Spiel der Best-of-5 Halbfinalserie.