Split im Niederösterreich-Derby

Im Niederösterreich-Derby-Doubleheader zwischen den Schwechat Blue Bats und den Traiskirchen Grasshoppers konnten beide Teams je einen Sieg verbuchen.

Für die Grasshoppers, die bereits vergangenen Dienstag gegen Schwechat deutlich unterlegen waren, war dies der erste Sieg gegen die Blue Bats in dieser Saison. Erst am Dienstag standen sich die Schwechat Blue Bats und die Traiskirchen Grasshoppers zuletzt gegenüber. Im Nights-Game von vor knapp einer Woche setzten sich die Blue Bats im Ballpark Freudenau in Wien deutlich durch.

Die erste Begegnung am Sonntag zwischen den beiden Teams in Traiskirchen wirkte wie eine Kopie dieses Aufeinandertreffens. Während die Grasshoppers keinen Rhythmus im Pitching fanden, verbuchten die Blue Bats bereits in den ersten beiden Innings elf Runs. Die Grasshoppers konnten zwar angeführt von Jose Ortiz in weiterer Folge noch verkürzen, kamen aber nicht mehr zurück ins Spiel.

In der zweiten Begegnung lieferte der Import Pitcher der Grasshopper, Davind Tongue, eine solide Begegnung ab und hatte die Offensive der Blue Bats im Griff. Die Offensive der Grasshoppers konnte indes gute Base Hits gegen Matthew Jensen produzieren und so nach den ersten beiden Innings eine 3:1 Führung erspielen. In weiterer Folge konnten auch die jungen Spieler der Traiskirchner Erfolge verbuchen: So gelang dem 17-jährigen Eric Clauss sein erster Hit in der Bundesliga und auch der 16-jährige Maximilian Müller überzeugte mit einem 2-RBI-Triple. Für das Highlight der Begegnung sorgte Jose Ortiz mit einem spektakulären Homerun. Die Grasshoppers setzten sich schließlich mit 13:3 nach sieben Innings (Mercy-Rule) durch, mussten mit einigen Verletzungen aber einen Wermutstropfen hinnehmen.