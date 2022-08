Dornbirn, Wr. Neustadt und Vienna Wanderers im Halbfinale

Drei von vier Halbfinalisten der Baseball Bundesliga stehen fest. Vienna Wanderers, Diving Ducks Wr. Neustadt und Dornbirn Indians setzten sich jeweils ohne Niederlage gegen ihre Konkurrenten durch. Der vierte Halbfinalist wird am Dienstag ermittelt.

Die Dornbirn Indians konnten auch Spiel drei der „best-of-5“-Viertelfinalserie gegen die Hard Bulls für sich entscheiden und somit mit 3:0-Siegen den Halbfinaleinzug perfekt machen. Während die ersten beiden Begegnungen am vergangenen Wochenende eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Indians waren, musste der Grunddurchgangssieger der Division West in Spiel drei bis zum Schluss kämpfen, um sich am Ende mit 7:6 durchzusetzen. Gleich im ersten Inning schafften es beide Teams aufs Scoreboard.

Die Indians gingen mit 2:1 in Führung. Im dritten Inning waren es dann die Gäste aus Hard, die, dank zweier Singles und anschließender Runs, an den Indians vorbeizogen. Der Favorit aus Dornbirn zeigte sich aber unbeeindruckt und bis zum Ende des fünfen Innings lag er auch bereits wieder mit 6:3 in Front. Anschließend gab es noch Runs auf beiden Seiten, womit es mit dem Spielstand von 7:5 ins letzte Inning ging. In diesem konnten die Bulls zwar noch einmal auf 6:7 verkürzen, der Ausgleich oder sogar komplette Turnaround gelang ihnen jedoch nicht mehr. Im Halbfinale wartet auf die Indians nun der amtierende Meister, Diving Ducks Wr. Neustadt, der gegen die Traiskirchen Grasshoppers mit 3:0-Siegen die Oberhand behielt.

Diving Ducks dank starker Aufholjagd souverän im Halbfinale

Genauso wie die Dornbirn Indians schafften auch die Diving Ducks Wr. Neustadt im Viertelfinale einen Sweep. Der amtierende Meister konnte dabei Spiel drei im Niederösterreich-Derby gegen die Traiskirchen Grasshoppers trotz zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand nach achteinhalb Innings noch mit 5:4 gewinnen. Mit zwei Runs im achten Inning und zwei Runs im neunten Inning zeigten die Diving Ducks ihre gesamte Qualität. Im finalen Inning schaffte es Wr. Neustadt alle Bases zu besetzen. Am Ende folgten die gewinnbringenden zwei Runs, die den vorzeitigen Halbfinaleinzug perfekt machten. In der Vorschlussrunde wartet mit den Dornbirn Indians, die einzig übriggebliebene Mannschaft aus dem Westen. Start der Serie ist am kommenden Samstag, 3. September am Ducksfield in Wr. Neustadt.

Vienna Wanderers mit Machtdemonstration weiter

Die Vienna Wanderers haben ihre „best-of-5“-Viertelfinalserie ebenfalls ohne Niederlage abgeschlossen. Nach den beiden Siegen bei den Schwechat Blue Bats vergangenes Wochenende (12:10 bzw. 11:3), setzte sich der Divison Ost-Champion dieser Saison auch im ersten Heimspiel klar durch. Eine starke Offensiv-Leistung in den ersten drei Innings – da gelangen den Wanderers insgesamt 16 Runs – brachte die frühe Vorentscheidung. Schlussendlich gipfelte das Night-Game in einem 19:3-Sieg der Wiener nach Mercy-Rule – und der klare Regular Season-Dominator wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Letzter Halbfinalist wird am Dienstag ermittelt

Nach einem Split im Auftakt-Doubleheader war das Viertelfinal-Duell zwischen den ASAK Athletics und den Vienna Metrostars auch am zweiten Wochenende komplett ausgeglichen. Wie schon eine Woche zuvor holten sich die Wiener den Sieg im ersten Spiel, dem Team aus Attnang-Puchheim gelang jedoch erneut der Ausgleich. Beim Stand von 2:2 sollte die Entscheidung über den Aufstieg ins Halbfinale eigentlich am Sonntag fallen. Nachdem die Partie aufgrund der heftigen Regenschauer zunächst von 14 auf 18 Uhr verlegt wurde, musste die Begegnung schließlich auf Dienstag verschoben werden.