Athletics lassen keine Revanche zu

Die ASAK Athletics haben auch ihr zweites Duell an diesem Wochenende gegen die Feldkirch Cardinals gewonnen.

Die ASAK Athletics haben auch das zweite Duell an diesem Wochenende mit den Feldkirch Cardinals für sich entschieden – und bleiben damit in dieser Saison gegen die Vorarlberger ohne Niederlage. Nach dem „Nailbiter“ am Samstag, siegten die Oberösterreicher am Sonntag souverän mit 13:3.

Die ASAK Athletics überraschten in der Aufstellung für Spiel zwei mit Andreas Lastinger als Pitcher. Das Experiment wurde allerdings von der Cardinals-Offense schnell beendet, die nach mehreren Walks und Hits 3:0 in Führung ging. Die Hausherren brachten den etatmäßigen Starter Jimmy Jensen ins Spiel und dieser sein Team aus dem ersten Abschnitt. In der Folge konnte die Offense der ASAK Athletics kontinuierlich anschreiben, darunter auch ein weiterer Homerun von Sammy Hackl.

Jensen zeigte eine seiner bisher dominantesten Vorstellungen. In etwas über sechs Innings erzielte Jensen 14 Strike Outs. Jayson Wilbur erlebte hingegen keinen Tag nach Wunsch, er musste bei neun Hits acht Runs abgeben. Auf ihn folgten dann Nikolas Mähr, der erstmals in der Bundesliga pitchte, und Felix Partsch. Die Athletics zogen aber bis ins siebente Inning auf 11:3 davon. Mit zwei Hits von Andreas Lastinger und David Brandt scorten die Gastgeber die zwei Runs zum Erreichen der Mercy Rule und entschieden das Spiel per Walkoff mit 13:3 für sich.