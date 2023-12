Brajkovic glänz mit Dreipunkt-Gala auf All-Star-Bühne

Vorarlberger verwandelte am Sonntag sieben Dreipunkter und verbuchte 25 Zähler beim Schaulaufen der Basketball-Stars in Griechenland.

Luka Brajkovic, der 24-jährige Shooting-Star von Kolossos Rhodos, hat das griechische All-Star-Game gerockt und seine Nominierung als "Riesenauszeichnung" gefeiert! Vor 3.500 Fans in Karditsa setzte "Big Luka" ein beeindruckendes Statement. Im Dress von Team Walkup brillierte der Feldkircher mit einer atemberaubenden Dreipunkt-Show. In nur 14:04 Minuten zeigte der 2,08-Meter-Riese sieben makellose Distanzwürfe und bewies damit eindrucksvoll seine Klasse.

Das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am Ende des Duells gegen "Team Sloukas" standen für den rot-weiß-roten Nationalspieler beeindruckende 25 Punkte, fünf Rebounds und zwei Steals auf dem Konto. Zudem endete das Kräftemessen der All-Star mit einem spektakulären 177:165-Sieg für Brajkovics Team Walkup.

Österreicher dominiert in griechischer Liga

Seit seinem Sommerwechsel zu Kolossos Rhodos ist Brajkovic (zuvor in Spanien bei CB Breogan) in der höchsten griechischen Basketball-Liga der Mann der Stunde. Mit durchschnittlich 16,6 Punkten und 7,7 Rebounds pro Spiel hält er die Konkurrenz Spiel für Spiel in Schach. Das All-Star-Game war für ihn nicht nur eine Premiere, sondern auch ein weiteres Highlight in seiner eindrucksvollen Erfolgsgeschichte.