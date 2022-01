Jakob Pöltl übertraf 2.500-Punkte-Marke in NBA

Dezimierte Spurs verloren 100:119 in Philadelphia.

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) die Marke von 2.500 erzielten Punkten in der National Basketball Association (NBA) übertroffen. Der Center verbuchte beim 100:119 der San Antonio Spurs bei den Philadelphia 76ers 17 Zähler und schraubte sein Gesamtkonto auf 2.506. Zudem bilanzierte der 26-jährige Wiener mit sechs Rebounds und je einem Assist, Steal sowie Block in 29:47 Minuten Spielzeit.

Die dezimierten Texaner mussten im fünften von sieben Auswärtsspielen hintereinander die vierte Niederlage einstecken. Sechs Spieler unterlagen dem Coronavirus-Protokoll der NBA. Aus der üblichen Startformation standen Coach Gregg Popovich nur Topscorer Dejounte Murray (27 Punkte) und Pöltl zur Verfügung.

Die Entscheidung fiel schon im ersten Viertel, das die Spurs mit 19:39 abgeben mussten. "Durch zahlreiche Ausfälle geschwächt, lagen wir früh um 20 Punkte zurück, haben aber ab dem zweiten Viertel einen guten Fight geliefert", befand Pöltl. Philadelphia feierte den sechsten Sieg in Serie. Center Joel Embiid ragte mit 31 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Assists heraus.

San Antonio gastiert Sonntagmittag (Ortszeit) bei den Brooklyn Nets. Am Montag endet die Auswärtstour bei den New York Knicks.

Der nächste Gegner der Spurs verlor das Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks mit 109:121. Giannis Antetokounmpo erzielte 31 Punkte für den Titelverteidiger, bei den Gastgebern war Kevin Durant (29) der erfolgreichste Werfer. Die Chicago Bulls feierten mit einem 130:122 gegen die Washington Wizards den neunten Erfolg hintereinander und bauten ihre Führung im NBA-Osten aus.

Die Los Angeles Lakers gewannen erstmals in dieser Saison vier Spiele in Folge. Angeführt von LeBron James (32 Punkte, neun Assists, acht Rebounds) bezwangen sie die Atlanta Hawks mit 134:118.

NBA-Ergebnisse vom Freitag: Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs (17 Punkte, 6 Rebounds in 29:47 Minuten von Jakob Pöltl) 119:100, Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 109:121, Toronto Raptors - Utah Jazz 122:108, Chicago Bulls - Washington Wizards 130:122, Houston Rockets - Dallas Mavericks 106:130, Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 105:135, Denver Nuggets - Sacramento Kings 121:111, Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 134:118, Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 101:114.