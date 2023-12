Brajkovic rockt die griechische Basketballbühne

Wenn's läuft, dann läuft's! Griechenland-Legionär und Kolossos Rhodos Power Forward Luka Brajkovic erntet Lohn für seine starken Leistungen und wird zum All-Star.

Mit beeindruckenden Leistungen etablierte sich Luka Brajkovic zu einem der effizientesten Spieler in der griechischen Basketball-Elite. Nach erst zehn Saisonspielen kann der Power Forward von Kolossos Rhodos auf einen stolzen Punkteschnitt von 16,6 blicken. Dabei zeigt der 2,08-Meter-Hüne auch in der Verteidigung seine Klasse, indem er im Schnitt 7,7 Rebounds pro Spiel ergattert und zudem 1,2 Assists liefert.

Vorarlberger ins All-Star-Team einberufen

Für diese herausragende Performance wurde der 24-jährige Vorarlberger nun belohnt. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen, dem Ex-NBA-Profi Andrew Goudlock (u.a. Los Angeles Lakers), wurde der Nationalspieler für das All-Star-Game der griechischen Basket League am Samstag & am Sonntag (jeweils 16 Uhr) in Karditsa nominiert. Die Freude darüber ist bei Brajkovic spürbar: „Es macht mich überglücklich, in einer Top-Liga als All-Star benannt zu werden. Ich freue mich riesig. Es ist einfach unglaublich, wie viel sich in einem Jahr geändert hat“, freute sich „Big Luka“, der im Sommer vom spanischen Klub Breogan nach Griechenland wechselte.