Brajkovic gewann sein letztes College-Heimspiel

Österreichs Basketball-Hoffnung Luka Brajkovic hat nach vier Jahren am College sein letztes Heimspiel für die Davidson Wildcats bestritten.

Der 22-jährige Vorarlberger erzielte am Mittwoch beim 73:62-Sieg gegen die George Mason University 15 Punkte, sechs Rebounds und drei Assists. Zum Abschied wurde er vor Spielbeginn geehrt. Davidson hält nun bei einer Saisonbilanz von 25:4 Siegen, in der Atlantic-10-Conference lautet sie 15:2. Mit einem weiteren Erfolg zum Abschluss der regulären Saison am Samstag bei Dayton würden die Wildcats ihre Conference auf jeden Fall auf Platz eins abschließen. Das könnte für Brajkovic und Co. bereits das erhoffte Ticket für das nationale NCAA-Turnier bedeuten.