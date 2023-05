BC Vienna geht ausgeruht ins BSL-Finale gegen Gmunden

Am Traunsee startet am Samstag (20.15 Uhr, live ORF Sport +) die Finalserie in der Basketball Superliga (BSL) der Männer.

Wie im vergangenen Jahr treffen die Swans Gmunden und der BC Vienna aufeinander. Der Titelverteidiger aus Wien geht "ausgeruht" und im Play-off ungeschlagen (6:0) ins "Best of five". Der Cupsieger und Supercup-Gewinner aus Oberösterreich hat drei Partien mehr (6:3) in den Beinen.

Den 14. Einzug ins Finale um die Meisterschaft mussten sich die Swans somit weit härter erkämpfen als der Rivale aus der Bundeshauptstadt. Und nur knapp 50 Stunden nach dem 100:81 gegen die Flyers Wels vom Donnerstagabend steht bereits das erste von maximal fünf Duellen um den Titel an. Die Wiener hingegen waren seit dem 98:88 n.V. gegen die Dukes Klosterneuburg am Donnerstag vergangener Woche "spielfrei".

Während der fünffache Meister aus Gmunden die Chance auf das "Triple" hat, ist die anstehende Finalserie für Enis Murati, Jozo Rados und Kollegen die letzte Chance auf einen Titel im Spieljahr 2022/23. Für Vienna geht es bei der vierten Finalteilnahme um den dritten Meisterpokal nach 2013 und im vergangenen Jahr. Die bisherigen vier Duelle der Titelanwärter im Saisonverlauf haben drei Siege der Swans gebracht. Im Finale trifft zudem die stärkste Heimmannschaft auf das beste Auswärtsteam. Gmunden hat eine Bilanz von 18:3-Siegen in eigener Halle, jene von Vienna in der Fremde lautet auf 17:1. Die einzige Niederlage auf gegnerischem Parkett kassierte der Titelverteidiger am 15. April mit 82:88 am Traunsee.