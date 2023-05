Wels Flyers erkämpfen Entscheidungsspiel gegen Gmunden im Basketball-Halbfinale

Der BC Vienna muss weiter auf seinen Gegner in der Endspielserie der Basketball Superliga (BSL) der Männer warten.

Die Flyers Wels haben am Sonntagabend gegen die Swans Gmunden nach einem tollen Finish 81:80 (41:44) gewonnen und im "best-of-five"-Halbfinale auf 2:2 gestellt. Die alles entscheidende fünfte Partie steigt am Donnerstag (17.00 Uhr) am Traunsee.

Im Welser Hexenkessel hatten die Swans im Schlussviertel bereits alle Trümpfe in der Hand, als sie 74:63 und sechs Minuten vor dem Ende 76:65 führten. Auch bei 80:74 und noch 2:51 Minuten Restspielzeit sprach alles für Gmunden. Aber die Flyers steckten nicht auf und beendeten das Prestigeduell mit einem 7:0-Lauf zum Sieg. Elvir Jakupovic traf 24,8 Sekunden vor Schluss aus der Distanz zum Endstand. Die Gäste konnten danach ihre Chancen nicht mehr nützen.

Für Gmunden geht es am Donnerstag in der wohl restlos ausverkauften Heimhalle um die 13. Teilnahme an einer Endspielserie in der Meisterschaft. Die 2017 als Nachfolgeverein des WBC Wels gegründeten Flyers würden ihre Premiere im Titelkampf feiern. Das erste Finale steigt bereits zwei Tage später.