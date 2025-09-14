Box-Legende Ricky Hatton stirbt mit nur 46 Jahren

Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 46 Jahren gestorben.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und die BBC am Sonntag berichteten, sei der Brite in seinem Haus in Hyde tot aufgefunden worden. Laut der örtlichen Polizei, die den Namen des Gestorbenen nicht öffentlich nannte, werde der Tod aktuell als nicht verdächtig eingestuft.

© Getty

Im Juli hatte Hatton noch bekanntgegeben, dass er für einen Kampf gegen Eisa Al Dah im Dezember in Dubai in den Ring zurückkehren werde. Nach seiner aktiven Karriere im Jahr 2012 arbeitete Hatton unter anderem als Box-Promoter und -Trainer.