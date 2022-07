18-jähriges Box-Talent stirbt nach Training

Die Boxwelt trauert um Miracle Amaeze (18). Der Halbgewichts-Boxer erlag in Lagos (Nigeria) am vergangenen Samstag seinen Trainingsverletzungen, die er sich nach einem Trainingskampf zugezogen hat. Amaeze ist nach einem Kopftreffer nur mehr taumelnd durch den Kampf gekommen, ehe er zusammenbricht und wenig später im Spital verstirbt.

VIDEO: Last sparring footage of nigerian light-heavyweight boxer Late MIRACLE AMAEZE (on head gear with black shot) before he gave up the ghost.

.

Check my previous post for more information.



.

Follow @FightingGist for more news

. #boxing #nigeriaboxing #RIP #Ripmiracleamaeze pic.twitter.com/WpJ9EV9ecS