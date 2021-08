Box-Legende Pacquiao verlor WM-Kampf

Tritt ein ganz großer des Boxsports mit einer Niederlage ab? Box-Ikone Manny Pacquiao könnte nach seinem jüngsten Kampf abtreten und sich seiner Polit-Karriere widmen.

Der philippinische Boxer Manny Pacquiao hat seinen womöglich letzten Kampf als Profi verloren. Der 42-jähriger Ex-Weltmeister in acht verschiedenen Gewichtsklassen unterlag am Samstagabend (Ortszeit) in Las Vegas dem Kubaner Yordenis Ugas nach Punkten im Kampf um den Super-WM-Gürtel im Weltergewicht nach der Version der WBA. Nach gutem Start Pacquiaos holte sich der sieben Jahre jüngere Titelverteidiger eine Runde nach der anderen und gewann einstimmig und verdient.

Für Pacquiao war es die zehnte Niederlage im 71. Kampf seiner Karriere. Seit 2016 ist er als Senator seines Heimatlandes politisch aktiv. Sein Umfeld geht davon aus, dass er nun seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im Mai 2022 erklärt und nicht mehr kämpft.

Ursprünglich hätte Pacquiao gegen Errol Spence Jr. antreten sollen, doch der musste wegen einer Verletzung am Auge kurzfristig passen. 2019 hatte Pacquiao in seinem 70. Kampf den WBA-WM-Gürtel gegen Keith Thurman gewonnen, ihn im Jänner wegen Inaktivität aber aberkannt bekommen.