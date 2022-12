Kult-Ringrichter im Alter von 85 Jahren verstorben

Der Box-Ringrichter Mills Lane ist gestorben. Er leitete wohl den skandalösesten Boxkampf aller Zeiten zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield.

Neben den beiden Kämpfern Tyson und Holyfield erlangte auch der Ringrichter Mills Lane im Jahr 1997 internationale Bekanntheit. Es war wohl der größte Box-Skandal der Geschichte als "Iron" Mike Tyson seinem Kontrahenten Evander Holyfield einen Teil seines Ohres abbiss.

Lane disqualifizierte Tyson im Anschluss. Im Anschluss leitete Lane dutzende Weltmeisterschaftkämpfe und wurde mit seinem markigen Spruch "lets get it on" berühmt. Ab 2000 ging es mit Lane jedoch gesundheitlich bergab. Nach einem Schlaganfall beendete er Mitte der 2000er seine Karriere. Mittlerweile ist Lane ein Teil der "Boxing Hall of Fame".