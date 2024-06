Der bekannte Boxer Ryan Garcia sorgt erneut für Aufsehen. Am Wochenende wurde er wegen Vandalismus in einem Luxushotel in Beverly Hills festgenommen.

Seine Anwälte nennen tragische Gründe für sein Verhalten.

Ryan Garcia randaliert im Waldorf Astoria

Beverly Hills, USA. Der 25-jährige Skandal-Boxer Ryan Garcia findet einfach keine Ruhe. Am Wochenende wurde der ehemalige Interims-Champion im Leichtgewicht von der kalifornischen Polizei festgenommen, nachdem er in einem Hotel randaliert haben soll.

Seine Anwälte betonen jedoch, dass tragische Umstände zu dem Vorfall geführt haben. Laut dem People Magazine wurde Garcia am Samstag aus dem Waldorf Astoria in Beverly Hills abgeführt.

Die Polizei reagierte auf einen Anruf wegen Vandalismus. Dem US-amerikanischen Promiportal TMZ liegt ein Video vor, das Garcia oberkörperfrei in Handschellen und mit einem Motorradhelm zeigt.

Hoher Sachschaden im Luxushotel

Die Polizei erhielt einen Anruf über eine "betrunkene Person", die Schäden in einem Gästezimmer und im Flur des Hotels verursachte. Schnell wurde klar, dass es sich um den Profi-Boxer handelte. Sportjournalist Michael Benson berichtet, dass der Schaden auf umgerechnet knapp 14.000 Euro geschätzt wird.

Garcia wurde nach seiner Festnahme zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, ist jedoch inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Statement der Anwälte: Tragische Gründe für Garcias Verhalten

Am Sonntag veröffentlichte Garcias Anwaltsteam eine Erklärung: „Wir sind uns der jüngsten Festnahme bewusst. Sie ereignet sich zu einer besonders schwierigen Zeit für Ryan, da er mit verheerenden Nachrichten über den Gesundheitszustand seiner Mutter zu kämpfen hat.“

Emotionale Belastung als Grund

Fans des Boxers spekulieren, dass seine Mutter an Brustkrebs leidet, nachdem Garcia in sozialen Medien Andeutungen machte. Er schrieb auf X: „Brustkrebs ist dumm.“

Breast cancer is stupid — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 5, 2024

Die Anwälte bitten um Respekt für Garcias Privatsphäre und betonen, dass der Boxer bereits in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme gesprochen habe. „Ryan kämpft momentan mit einer immensen emotionalen Belastung“, erklären seine Vertreter.

Frühere Vorfälle und Unterstützung für Garcia

Garcia war in der Vergangenheit bereits durch seltsame Botschaften in sozialen Medien aufgefallen. So schrieb er jüngstens auf "X": "Ich fühle mich wie Ryan Spears. Alias Britney Spears. Das ist schrecklich :( Ich habe niemandem wehgetan. Ich habe immer nur alle geliebt, für Menschen gebetet. Und versucht, etwas in dieser grausamen Welt zu ändern. Ich liebe dich, Christus Jesus. Amen".

I feel like I’m Ryan Spears



Aka Britney Spears



This sucks :( I never hurt anyone



I’ve only ever loved everyone prayed for people



And try to make a change in this cruel world



I love you Christ Jesus Amen — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 9, 2024

Auch nach seiner Verhaftung, beziehungsweise während er noch wegen Vandalismus unter Gewahrsam war; ließ er es sich nicht entgehen auch einen Trump-Vergleich rauszuhauen. So postete er auf "X": "Irgendwie lustig, dass Trump und ich beide im Gefängnis sind. Ich weiß nicht, ob er im Gefängnis ist, aber ich weiß, dass er verurteilt wurde. Das ist scheiße, aber ich liebe Jesus, mir wird es gut gehen "

Kinda funny both trump and I are in jail ????????‍♂️



I don’t know if he is in jail but I know he got convicted



This sucks, But I love Jesus I will be okay — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 9, 2024

Außerdem gab es kürzlich Aufregung wegen einer positiven Dopingprobe nach seinem überraschenden Punktsieg gegen Devin Haney am 20. April.

„Wir arbeiten intensiv daran, Ryan die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, fügten die Anwälte hinzu. „Unser Team setzt sich dafür ein, dass er die angemessene Hilfe und Betreuung erhält, um sowohl sein unmittelbares als auch sein langfristiges Wohlergehen zu gewährleisten.“