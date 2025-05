Canelo Alvarez zurück am Box-Thron

Box-Star Saul "Canelo" Alvarez ist der unumstrittene Champion im Supermittelgewicht.

Der Mexikaner besiegte am Samstag in Riyadh in einem enttäuschenden Kampf den Kubaner William Scull und er vereint damit alle vier Weltmeisterschaftsgürtel der Verbände WBC, WBA, WBO und IBF. Im vergangenen Jahr hatte Alvarez den Gürtel verloren, weil er sich geweigert hatte, gegen seinen offiziellen Herausforderer zu kämpfen.

Nächster Rückschlag für Anthony

Keine guten Nachrichten gab es vom früheren Schwergewichts-Champion Anthony Joshua. Der 35-jährige Brite muss sich dieses Monat einer Ellbogen-Operation unterziehen, sagte er als Zuschauer des Kampfs in Riyadh. Er wird rund acht Wochen ausfallen.