Diskus-Ass Weißhaidinger bei Test-Meeting in Schwechat bärenstark

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat in Schwechat erneut eine starke Leistung abgeliefert.

Eine Woche nach seinem Rekordwurf über 70,68 m erzielte der Oberösterreicher bei einem weiteren Testmeeting in der niederösterreichischen Stadt 69,18 m - es war der zweitweiteste Wurf des 31-Jährigen in seiner Karriere. "Heute habe ich einmal mehr knapp an den 70 Metern gekratzt. Punkto Wurftechnik bin ich schon fit für die WM-Saison", zeigte sich Weißhaidinger zufrieden.

Ein wenig Optimierungsbedarf sieht der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio dennoch. "In Sachen Stabilität gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Deshalb schieben wir vor den ersten internationalen Meetings noch einen weiteren Trainingsblock ein." Den ersten internationalen Wettkampf der Saison bestreitet Weißhaidinger am 8. Juni in St. Pölten. Im August steht die WM in Budapest auf dem Programm.