Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat bei seinem Heim-Meeting in Andorf den fünften Sieg in Serie gefeiert.

Der Oberösterreicher gewann am Samstag mit 64,48 m vor dem deutschen Rio-Olympiasieger Christoph Harting (63,56). Dritter wurde der Neuseeländer Connor Bell (63,28). Susanne Gogl-Walli siegte über 200 m in 23,53 Sek., Victoria Hudson wurde im Speerwurf mit 58,94 m Zweite. Die 100 m gingen in 10,04 Sek. an den Briten Eugene Amo-Dadzie.