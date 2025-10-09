Alles zu oe24VIP
Djokovic nur noch zwei Matches von 101. Turniersieg entfernt
09.10.25, 18:05
Novak Djokovic steht beim Masters-1000-Turnier in Shanghai im Semifinale - als letzter verbliebener Topstar. Das bedeutet: Den 38-jährigen Serben trennen nur noch zwei gewonnene Matches von seinem 101. Turniersieg.

Im Viertelfinale am Donnerstag besiegte Djokovic den Belgier Zizou Bergs 6:3, 7:5 und baute damit seinen Rekord auf nun 80 Halbfinal-Einzüge bei einem Masters-1000-Event aus. Und auch im nächsten Match ist er gegen Überraschungsmann Valentin Vacherot aus Monaco klarer Favorit.

"Wir haben hier sehr herausfordernde Bedingungen. Ich habe nur versucht, auf dem Platz am Leben zu bleiben und bin froh, diese Hürde genommen zu haben", sagte Djokovic mit Anspielung auf die Aufgabe des Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Mit zwei weiteren Siegen könnte der "Djoker" seinen 41. Titel allein auf diesem Level feiern, es wäre sein erster seit Paris 2023. 

Sensationsmann Vacherot (26) vor Turnierstart nicht einmal Top 200

Qualifikant Vacherot steht nach einem völlig unerwarteten 2:6, 7:6(4), 6:4-Erfolg über den als Nummer 10 gesetzten Holger Rune im Halbfinale. Es war sein vierter Sieg en suite über einen Gesetzten. Vacherot wird sich im ATP-Ranking von Platz 204 auf Platz 92 katapultieren. Der 26-jährige Monegasse ist der am zweitschlechtesten platzierte Spieler, der jemals das Semifinale bei einem 1000er-Turnier erreicht hat. Vacherot: "Dabei bin ich nicht einmal als Qualifikant gekommen, sondern als Ersatzmann."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

