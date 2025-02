Ex-SPÖ-Minister will Tischtennis-Präsident werden

Norbert Darabos (SPÖ) wirft bei der vorgezogenen Vorstandswahl des Tischtennis-Verbands ÖTTV seinen Hut in den Ring und kandidiert als Verbandspräsident.

Ihm zur Seite steht Österreichs Aushängeschild Liu Jia, die als Sportdirektorin und Vizepräsidentin Sport vorgesehen ist. Sie wolle "gerne etwas zurückgeben", erklärte die 43-Jährige. Eingereicht wurde dieser Wahlvorschlag am Sonntag vom Salzburger Landesverband. Darabos und Liu könnten damit den umstrittenen ÖTTV-Präsidenten Wolfgang Gotschke bzw. ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl ablösen.

Generalversammlung am 30. März

Gegen das Duo waren im Vorjahr Vorwürfe hinsichtlich psychischer Gewalt und Vernachlässigung von Spielern und Betreuern publik geworden. Beide hatten das kategorisch zurückgewiesen. Nichtsdestotrotz hatte der Konflikt zu massiven Bruchlinien im Verband geführt. Ob Gotschke/Fegerl bei der Wahl durch die Generalversammlung am 30. März mit einer eigenen Liste antreten, ist noch unklar.

Darabos liegt der Sport "sehr am Herzen"

"Ich stelle mich gerne zur Verfügung, weil mir der Sport und insbesondere der Tischtennissport seit meiner Jugendzeit sehr am Herzen liegt", erklärte Darabos in einer Aussendung. "Die Auseinandersetzungen der vergangenen Monate sollten so rasch als möglich überwunden werden." Liu "Susi" Jia möchte ihre Erfahrung an den Nachwuchs weitergeben. "Ich weiß, dass wir unter den Kindern und Jugendlichen zahlreiche Talente haben, die den Weg ganz an die Spitze schaffen können."