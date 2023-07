Ex-Teamtorhüter startet jetzt als Golfer durch

Ex-Teamkeeper Franz Wohlfahrt (59) schlägt in eine neue Ära ab, veranstaltet Golfturnier für Hobbyspieler.

Früher waren es die großen Bälle, jetzt sind es die kleinen – Wohlfahrt hat eine Turnierserie für Amateurgolfer ins Leben gerufen. „Jeder weiß, wie ehrgeizig Hobbyspieler sind. Darum bieten wir ihnen ab sofort attraktive Events an“, sagt der Ex-Austrianer. „Den Reinerlös spenden wir wohltätigen Zwecken.“



Los geht’s bereits am 16. Juli mit vier 9-Loch-Turnieren in Niederösterreich. „Wir starten in Achau, spielen anschließend in Tuttendörfl, Schwechat und Leopoldsdorf“, so Wohlfahrt. „Die besten Spieler qualifizieren sich fürs Finale in Ebreichsdorf.“ Dort geht es dann am 2. September um die Flyeralarm-Trophy.



In Kärnten findet ab 26. September ein Turnier über drei Tage in drei verschiedenen Klubs (Velden, Seltenheim, Finkenstein) statt.