Golf-Hoffnung Lukas Nemecz zeigt auf der PGA-Tour Europe weiter auf.

Golfprofi Lukas Nemecz liegt auch nach dem dritten Tag des World-Tour-Turniers auf Mallorca in den Top Ten. Der Steirer spielte am Samstag eine Bogey-freie 67er-Runde (4 unter Par) und geht als Neunter in den Schlusstag. Nemecz hält bei elf unter Par und hat fünf Schläge Rückstand auf das Führungsduo Yannick Paul (GER) und Ryan Fox (NZL).