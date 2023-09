Sepp Straka schlägt erstmals bei Ryder-Cup auf

Der gebürtige Wiener wird nach Bernd Wiesberger als erst zweiter Österreicher für das prestigeträchtigste Golf-Turnier der Welt nominiert.

Was für eine Ehre! Golf-Ass Sepp Straka ist für seine exzellente Saison mit der ersehnten Ryder-Cup-Nominierung belohnt worden. Der 30-Jährige ist damit erst der zweite Österreicher in der Geschichte, der den prestigeträchtigen Vergleich der jeweils zwölf besten Spieler aus Europa und den USA bestreiten darf. Bernd Wiesberger sorgte 2021 für das rot-weiß-rote Ryder-Cup-Debüt. Die 44. Auflage des Ryder Cup geht von 29. September bis 1. Oktober im Marco Simone Club in der Nähe von Rom über die Bühne.

„Ich fühle mich sehr geehrt und bin glücklich, dabei zu sein. Es war definitiv das Saisonziel, ins Team zu gelangen. Und dankbarerweise habe ich meine Form im Sommer irgendwie beibehalten “, freute sich der gebürtige Wiener nach dem „Captian‘s-Pick“. Zudem nominierte Europas Kapitän Luke Donald noch seine englischen Landsleute Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie den Iren Shane Lowry, den Dänen Nicolai Höjgaard und Ludvig Aberg aus Schweden.

Europa-Kapitän Donald von Straka beeindruckt

Straka spielte sich heuer vor allem mit seinem zweiten Sieg bei den John Deer Classic in Illinois und dem sensationellen zweiten Platz bei der Open Championship, dem besten Major-Ergebnis eines Österreichers, ins Rampenlicht. Zuletzt trat er wie im Vorjahr beim Tourfinale der 30 besten PGA-Spieler an, das er auf Rang 14 abschloss. Als Nummer 23 der Weltrangliste ist Straka aktuell der siebentbeste Europäer.

Das überzeugte auch seinen Team-Kapitän Donald. Der Brite lobte vor allem Strakas Engagement Anfang des Jahres beim Hero Cup. "Er flog von Hawaii extra nach Abu Dhabi. Ich habe gesehen, wie sehr ihm die Teamumgebung gefallen hat. Er hat es wirklich geschafft und in letzter Zeit eine großartige Form gezeigt", lobte ihn der 45-Jährige.