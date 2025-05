Habesohn siegt kampflos – Levenko bei Tischtennis-WM chancenlos

Bei der Tischtennis-WM in Doha starteten die Österreicher erfolgreich: Daniel Habesohn kam kampflos weiter, während Andreas Levenko klar verlor. Sofia Polcanova bleibt ungeschlagen.

Daniel Habesohn erspielte sich seinen ersten WM-Sieg ohne Schlägereinsatz: Sein geplanter Gegner Dimitrij Ovtcharov sagte das Duell am Sonntag wegen Rückenproblemen ab. Damit blieb die österreichische Bilanz nach acht Matches mit nur einer Niederlage positiv.

Levenko chancenlos

Andreas Levenko unterlag dem schwedischen Topspieler Truls Möregard klar mit 0:4. Die einzelnen Sätze gingen mit -8,-7,-8,-7 allesamt knapp an den Olympia-Zweiten.

Polcanova weiterhin stark

Sofia Polcanova setzte ihre Siegesserie fort: Nach Erfolgen im Einzel und Mixed gewann sie mit Doppelpartnerin Bernadette Szöcs gegen Sambia 3:0. Am Montag trifft sie im Mixed mit Robert Gardos auf das schwedische Top-Duo Bergström/Falck.

Nächste Termine

Montag: Gardos vs. Yoshimura (JPN), Polcanova vs. Dragoman (ROU)



Dienstag: Habesohns nächste Einzelpartie



Dienstag: Polcanova/Szöcs vs. Mexiko im Doppel