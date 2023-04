Hard und Bruck/Trofaiach ziehen ins Handball-Cup-Finale

Das Handball-Cup-Finale der Männer lautet HC Hard gegen die Füchse aus Bruck/Trofaiach. Hard setzte sich im ersten Halbfinale in Maria Enzersdorf bei West Wien knapp mit 24:23 (13:11) durch, danach war auch der Schlagabtausch zwischen den Füchsen und Fivers aus Margareten hauchdünn.

Die Füchse gewann mit 28:27 (12:11). Das Endspiel geht am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) nach dem Frauen-Cup-Finale (16.00) ebenfalls in Maria Enzersdorf in Szene. Die Steirer gerieten zu Beginn mit 0:3 in Rückstand, behielten nach dem Ausgleich aber bis zur Pause die Führung. Nach Seitenwechsel steuerten die Margaretener ab dem 15:15-Ausgleich in Richtung Sieg und führten schon mit bis zu drei Toren Vorsprung (22:19). Bis zum 27:27 blieb das Match ausgeglichen, ehe die Füchse jubeln durften.

Bereits zuvor war der Traum vom Cupsieg für den scheidenden Traditionsclub Westwien zerplatzt. Mit Saisonende ist der Wiener Verein aus wirtschaftlichen Gründe Geschichte. Aus dem angestrebten Cup-Titel zum Abschied wurde nichts, der HC Hard setzte sich in dem umkämpften Halbfinale am Ende knapp mit 24:23 (13:11) durch. Die Hausherren hatten über weite Strecken der ersten Hälfte geführt und auch im zweiten Abschnitt mehrmals Rückstände ausgeglichen. Im Finish wurde aus einem 21:20 für die Wiener noch ein 23:24.

"Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen und auch oft den letzten Pass nicht angebracht. Die Harder haben dann auch die Qualitäten um das auszunutzen und am Ende auch knapp zu gewinnen", meinte Kapitän Willi Jelinek, der dem Verein 18 Jahre lang die Treue gehalten hat. Bei den Vorarlbergern freute sich stellvertretend Luca Raschle: "Bei plus eins entscheiden immer Kleinigkeiten. Es war wirklich ein super Kampf und sicher ein tolles Spiel für das Publikum. Wir sind sehr gut in der Deckung gestanden und sehr froh morgen um den Titel zu spielen."