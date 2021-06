Fivers gehen auf Triple-Jagd

Spiel 1 im Finale: Die Fivers wollen heute (19:45 Uhr) in Hard die ­Weichen auf Triple stellen.

„Was jetzt zählt, ist Herzblut, der Glaube an die eigene Stärke“, betont Fivers-Cheftrainer Peter Eckl. Heute startet die Final-Serie in der Handball-Liga, die Wiener gastieren in Spiel 1 bei Hard. „Gemessen an konventionellen Faktoren wie Budget oder Anzahl der Profi-­Legionäre braucht man nicht lange nachdenken, wer am Papier der Favorit für dieses Finale ist“, sieht Eckl seine Fivers als Underdog. Für seine Truppe geht es um den dritten Titel in dieser Saison nach Supercup und Cup-Triumph. Daher betont Youngster Lukas Hutecek: „Wir wollen eine tolle Saison krönen.“

Eckl: "Hard ist mächtig, wahnsinnig stark"

Die Fivers jagen heuer den ersten Meistertitel seit drei Jahren, Hard triumphierte zuletzt 2017. In der Liga krachten die beiden Vereine heuer drei Mal aufeinander: Das letzte Duell in der Bonusrunde gewann Hard mit 27:25, in der Hauptrunde gab es jeweils einen Heimsieg. Eckl weiß: „Hard ist mächtig, wahnsinnig stark und für heuer unser Endspielgegner.“