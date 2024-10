Herbe Niederlage für Hypo NÖ in EL-Qualifikation

Atzgersdorf gewann das Ö-Duell im European Cup deutlich.

Hypo Niederösterreich hat am Samstag in der zweiten Qualifikationsrunde für die European Handball-League in Dijon eine empfindliche Niederlage bezogen. Die Niederösterreicherinnen gehen nach dem 26:42 mit einem 16-Tore-Rückstand in das Rückspiel in der Südstadt in einer Woche. Die Siegerinnen steigen in die letzte Runde vor der Gruppenphase auf.

Im European Cup gewann Atzgersdorf das Österreicherinnenduell bei Vöslau/Wiener Neustadt klar mit 27:19. Das Rückspiel der zweiten Runde steigt bereits am Sonntag in Wien. UHC Stockerau unterlag daheim gegen ZRK Zeleznicar 27:38, die Retourpartie in Serbien geht kommenden Samstag über die Bühne.