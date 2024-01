Bilyk vs. Knorr: Das Prestigeduell der Topscorer

Am Samstag (20.30 Uhr/ live auf ORF1) kämpft Österreich bei der Handball-EM in Deutschland gegen den Gastgeber um das Halbfinalticket. Alle Augen werden während des EURO-Krimis jedoch auf die beiden Top-Stars Mykola Bilyk und Juri Knorr gerichtet sein.

In der Kölner Lanxess Arena (20.000 Zuschauer) heißt das Top-Spiel der EM-Hauptrunde am Samstag (ab 20.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) nicht nur Deutschland gegen

Österreich, sondern auch DHB-Spielmacher Juri Knorr gegen ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk.

Knorr hat mehr Tore Bilyk ist effizienter

Beide deutschen Bundesliga-Profis sind nicht nur wichtige Leistungsträger für ihre Teams, sondern haben sich im Laufe des Turniers auch zu DEN Topscorern entwickelt. Mit aktuell 50 Treffern führt Knorr, der bei den Rehin-Neckar-Löwen unter Vertrag ist, sogar die EM-Torschützenliste an. Das Talent wurde dem Flensburger sozusagen in die Wiege gelegt, denn bereits sein Vater Thomas Knorr krönte sich 1996 bei der Handball-EM in Spanien zum Torkönig - und das in nur sechs Spielen.

Unser Kapitän Bilyk ist dem Deutschen aber dicht auf den Fersen. Nur vier Tore weniger zählt unser Kiel-Legionär. Der 27-Jährige rangiert mit 26 Toren zwar noch auf Platz 5 der Bestenliste, weist mit einer Treffereffizienz von 66,7 Prozent jedoch eine geringere Anzahl von Versuchen auf. Sogar DHB-Coach Alfred Gislason, der Bilyk aus seiner Zeit als Kiel-Trainer (2008-2019) kennt, warnt vor Österreichs Alleskönner: „Niko ist ein phänomenaler Spieler und ein großartiger Charakter. Er ist der Spieler, der bei Österreich alles leitet.“