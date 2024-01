So ausgelassen feierte ÖHB-Team Hauptrundenaufstieg

Beim Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM in Deutschland haben die Männer aus Österreich Geschichte geschrieben und diesen Erfolg anschließend gebührend in der Kabine gefeiert.

Die rot-weiß-roten Spieler schwebten regelrecht auf Wolke Sieben, nachdem sie mit einem historischen 33:33-Kraftakt gegen Spanien in die Hauptrunde der Handball-EM in Deutschland eingezogen waren. Unter den Klängen des Hits "I Surrender" von der dänischen Band Saybia ließen Mykola Bilyk und seine Teamkollegen in der Kabine alle Emotionen freien Lauf und lagen sich in den Armen.

Dieser Jubel war mehr als verdient, denn Österreich hat nun zum fünften Mal in der Geschichte (nach 2010 bei der Heim-EM, 2014 bei der EM, 2015 bei der WM und 2020 bei der Heim-EM) die erste Turnierphase bei einer Endrunde erfolgreich absolviert. Noch nie zuvor gelang dies jedoch nach einer so starken Vorrundengruppe wie in der aktuellen. "Wir haben Kroatien und dem Vize-Europameister Spanien einen Punkt abgenommen", brachte es Torhüter Constantin Möstl nach der Partie treffend auf den Punkt.

Ein Video zeigt die Feierstimmung in der Kabine:

Statt Bier gab es Vitamine

Die Mannschaft unter Trainer Aco Pajovic wollte sich nach dem Erfolg noch nicht dem ein oder anderem kühlem Getränk hingeben. Stattdessen stand ein prall gefüllter Obstkorb bereit. Vitamine die unser Nationalteam in den kommenden Spielen dringend brauchen wird, denn bereits ab Donnerstag (15.30 Uhr) wird unser Team in der 20.000er-Arena in Köln in der Hauptrunde um die nächste Sensation kämpfen. Der erste Gegner wird Ungarn sein. Am Samstag (20.30 Uhr) steht dann bereits der Mega-Kracher gegen den Gastgeber Deutschland an, gefolgt von den Duellen gegen den siebenfachen Welt- bzw. dreifachen Europameister Frankreich (22.Jänner, 18 Uhr) und Island (24.Jänner, 15.30 Uhr).