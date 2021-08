Handball-Liga vor historischem Startschuss

Mehr Teams & ein neuer Markenauftritt bei den Handballern - Hochspannung vor einem historischen Saisonstart in Österreich!

Die Handball Liga Austria steht in den Startlöchern. Nachdem es in sechs Tagen zum Supercup-Kracher von Meister Hard gegen Cupsieger Fivers kommt, wartet am 3. September mit Krems gegen Bruck der Auftakt in eine historische Saison.



Erstmals kämpfen zwölf Vereine um den Meistertiteritel. Neu dabei: Vöslau und Bruck/Trofaiach.



Neben der Herren-Liga (HLA) präsentiert sich auch die Damen-Liga (WHA) und die Nationalteams (ÖHB) einem komplett neuen Gewand, unter anderem mit einem gemeinsamen Logo. "Der neu geschaffene Markenauftritt von HANDBALL AUSTRIA ist im österreichischen Sport einzigartig und wir sind stolz, hier eine gewisse Vorreiterrolle setzen zu können", betonte ÖHB-Präsident Markus Plazer.