Krems unterliegt Bregenz in Spitzenspiel

Bregenz Handball hat das HLA-Meisterliga-Spitzenspiel der 9. Runde gegen den UHK Krems auswärts gewonnen und dadurch die Tabellenführung übernommen.

Die Vorarlberger setzten sich am Samstagabend in der Wachau 29:26 (12:11) durch, für Krems war es die erste Saisonniederlage. Bregenz liegt nun vor Margareten und den drittplatzierten Kremsern an der Spitze.

"Ich glaube, das war eine tolle Vorstellung von beiden Mannschaften, eine tolle Werbung auch für unseren Sport", sagte Bregenz-Coach Markus Burger. "Heute war wirklich der Wille der Mannschaft sehr, sehr groß. Großes Kompliment an alle."