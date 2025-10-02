Highlight zum Bundeliga-Start

Sportarena Wien als neue Heimspielstätte für Rekordmeister VB NÖ Sokol/Post gegen ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt

Mit einem echten Volleyball-Highlight startet die österreichische Damen-Bundesliga in die neue Saison: Die Double-Gewinnerinnen von VB NÖ Sokol/Post empfangen in ihrem ersten Heimspiel in der neuen Sport Arena Wien die ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt. Die Begegnung ist nicht nur sportlich reizvoll, sondern markiert zugleich eine Premiere, denn erstmals wird in der modernsten Arena Österreichs ein Pflichtspiel ausgetragen.

Würdige Kulisse für Rekordmeister Sokol/Post

Für Sokol/Post, mit 46 Staatsmeistertiteln das erfolgreichste Team der Liga, ist der Saisonauftakt vor heimischem Publikum eine besondere Motivation. Nach einer intensiven Vorbereitung will das Team um Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova seine Favoritenrolle unter Beweis stellen. „Das Ziel ist klar: Meister- und Cuptitel verteidigen“, so die Trainerin.

Sportfest für Fans und Spielerinnen

Die Wildcats aus Klagenfurt reisen mit viel Selbstvertrauen an: Das junge Team hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und gilt als gefährlicher Außenseiter, heuer will man eine Platzierung unter den Top 4 der Liga und im Cup.Die Liga hofft auf einen würdigen Startschuss. Mit dem Duell zweier Traditionsvereine in einer neuen Top-Arena soll der österreichische Volleyball stärker ins Rampenlicht rücken – sportlich und atmosphärisch verspricht der Auftakt bereits ein Fest für Fans und Spielerinnen.