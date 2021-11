In Wien lebender Deutscher gewinnt Poker-WM

Bei der Poker-WM in Las Vegas räumte Koray Aldemir den Jackpot ab.

Der in Wien lebende Deutsche Koray Aldemir gewinnt acht Millionen Dollar, das sind umgerechnet mehr als sieben Millionen Euro. Das gab der Veranstalter bekannt. Insgesamt setzte sich Aldemir am Finaltisch nach 223 gespielten Händen gegen den US-Amerikaner George Holmes im Heads-Up durch. Bei der entscheidenden Hand zahlte Aldemir das All In von Holmes. Der deutsche zeigte 10 7 und hatte zwei Paare, Holmes ein Königs-Paar. "Das ist im Grunde das eine Turnier, das Familie und Freunde kennen. Es bedeutet mir sehr viel, es zu gewinnen," so Aldemir nach dem Sieg.

Zudem bekam der Sieger der World Series of Poker auch ein Bracelet im Wert von ungefähr 450.000 Euro, welches mit Diamanten besetzt ist. Das Buy-In für das Main Event betrug 10.000 Dollar. Aldemir wurde 1990 in Deutschland geboren, lebt aber mittlerweile in Wien.

Wien als »Mekka« der deutschen Poker-Profis

Brisant: Viele deutsche Pokerspieler leben in Wien, weil das Preisgeld aus Glücksspiel in Österreich steuerfrei ist. In Deutschland hätte Aldemir knapp die Hälfte des gewonnenen Preisgeldes an Steuern an den Staat zahlen müssen. Der wohl bekannteste und erfolgreichste deutsche Pokerspieler ist Fedor Holz, cashte in seiner aktiven Laufbahn über 40 Millionen Euro ab. Und: Er lebt ebenfalls in Wien!