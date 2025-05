"Jahrelang high": Radstar Wiggins gesteht Drogen-Absturz

Bradley Wiggins, Tour-de-France-Sieger von 2012, hat seine schwere Kokain-Sucht offengelegt. "Ich war jahrelang fast immer high", gestand der Brite – sein Sohn fürchtete sogar seinen Tod.

Der ehemalige Radprofi Bradley Wiggins hat in einem erschütternden Interview seine jahrelange Drogenabhängigkeit öffentlich gemacht. "Ich habe Unmengen an Kokain genommen. Ich hatte ein wirklich schlimmes Problem", sagte der 45-Jährige dem "Observer". Seine Familie habe ihn sogar in eine Entzugsklinik schicken wollen. "Es gab Zeiten, da dachte mein Sohn, ich würde morgen früh tot aufgefunden werden."

Wiggins' Absturz nach der Karriere

Nach seinem Karriereende 2016 geriet der fünfmalige Olympiasieger in eine Abwärtsspirale aus Schulden und Sucht. "Ich war ein funktionierender Süchtiger. Die Leute haben es nicht bemerkt", beschrieb Wiggins seine Situation. Erst vor gut einem Jahr schaffte er den Ausstieg: "Mir wurde klar, dass ich ein riesiges Problem hatte. Ich bin froh, dass ich noch hier bin."

Sogar Lance Armstrong war besorgt

Laut Wiggins machte sich sogar der lebenslang gesperrte Ex-Radprofi Lance Armstrong, der 2013 systematisches Doping gestand, "schon lange Sorgen" um ihn. Wiggins hatte 2012 als erster Brite die Tour de France gewonnen und wurde in seiner Heimat als Volksheld gefeiert.

Autobiografie erscheint bald

In seiner kommenden Autobiografie "The Chain" will Wiggins sein Kindheitstrauma, die turbulente Karriere und den persönlichen Absturz verarbeiten. Das Buch soll noch dieses Jahr erscheinen.