Jan Hercog Schwim-WM auf Platz 17 im Freiwasser über 10 km

Jan Hercog hat am Sonntag im Freiwasser-WM-Bewerb über die olympische Distanz von 10 km in Fukuoka den guten 17. Rang belegt.

In 1:54:02 Stunden kam er seinem Traum vom Olympia-Ticket ein Stück näher. Während sich in Japan nur die Medaillengewinner den Platz für Paris 2024 sicherten, werden bei der WM 2024 in Doha weitere 13 Tickets vergeben. Dazu kommen fünf Kontinentaltickets, eines davon hätte Hercog in Fukuoka geschafft.

Gold ging an den Deutschen Florian Wellbrock in 1:50:40 vor dem Ungarn Kristof Rasovszky (1:50:59) und seinem Landsmann Oliver Klemet (1:51:00).

Für Hercog wäre am Sonntag auch mehr möglich gewesen, lag er doch zu Beginn der Schlussrunde um Platz 12. Nach laut Hercog vielen Positionskämpfen Mann gegen Mann spielte am Ende sein Körper aber nicht mehr ganz mit. "Die rechte Schulter hat leider zugemacht und ich konnte nicht mehr zusetzen. Dennoch, Top 20 ist gut, ich bin zufrieden und zuversichtlich für Doha. Olympia ist in Reichweite und das motiviert sehr."