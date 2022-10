Polleres scheidet in Abu Dhabi früh aus

Bittere Niederlage für Michaela Polleres beim Grand Slam in Abu Dhabi.

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres ist beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi leer ausgegangen. Die als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicherin verlor in der Klasse bis 70 kg ihren Auftaktkampf gegen die Rumänin Serafina Moscalu nach nur 2:15 Minuten sowie zwei Waza-ari-Wertungen und schied vorzeitig aus. "Michaela hat in jedem Fall zu verhalten gekämpft und sich schlichtweg unter Wert verkauft", meinte ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch.