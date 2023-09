Dreifacher Staatsmeister Dominik Pacher wurde von Ehepaar am Fuße eines Klettersteigs gefunden

Der 39-jährige Mölltaler Laufsportler Dominik Pacher ist am Samstag bei einem Training am Danielsberg in Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) vermutlich auf einem felsigen Steig ausgerutscht und gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen und wurde regungslos von einem Ehepaar am Wandfuß eines Klettergartens gefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Läufers feststellen, hieß es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten.

Pacher hatte in den frühen Morgenstunden allein ein Lauftraining unternommen. Gegen 10.20 Uhr fand ihn das Ehepaar auf dem Steig unterhalb des Wandfußes und rief die Einsatzkräfte. Für den Sportler gab es allerdings keine Rettung mehr. Seine Leiche wurde von der Crew des Polizeihubschraubers Libelle geborgen und nach Napplach geflogen.

LH und Sportreferent Peter Kaiser (SPÖ) sowie Landessportdirektor Arno Arthofer zeigten sich am Sonntag tief bestürzt. In einer Aussendung sprachen sie von einem Schock für die gesamte Kärntner Sportfamilie. "Dominik war nicht nur ein toller Sportler mit Vorbildcharakter, sondern vor allem ein sympathischer, liebenswürdiger und sozial sehr engagierter Mensch. Er war immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Ich möchte seiner Familie und seinen Freunden mein tief empfundenes Mitgefühl in diesen schweren Stunden aussprechen. Wir alle haben einen wertvollen Menschen und Freund verloren", so Kaiser. Pacher war dreifacher Staatsmeister und Mitglied des Nationalteams im Ultralauf sowie Laufbotschafter im karitativen Bereich.