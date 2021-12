Kahofer startet mit Niederlage in Dreiband-WM

Billardspieler Arnim Kahofer ist am Dienstag mit einer Niederlage in die Dreiband-Weltmeisterschaft in Sharm el Sheik gestartet.

Der Wiener unterlag im Auftaktmatch dem Niederländer Ludo Kools mit 35:40. Um im Bewerb zu bleiben, muss der österreichische Staatsmeister sein Spiel am Mittwoch gegen den Türken Murat Naci Coklu gewinnen. Die WM ist mit 118.000 Euro dotiert, der Sieger erhält 20.000 Euro. Das Teilnehmerfeld umfasst 48 Spieler, in der ersten Turnierphase werden in 16 Dreiergruppen jeweils zwei Aufsteiger ermittelt, danach geht es im K.o.-Modus weiter.