MMA-Kämpfer muss Hoden entfernt werden

MMA-Kämpfer Christian Lohsen verletzte sich im MMA-Training am Hoden und musste sich sich einem operativen Eingriff unterziehen.

Dass auch das Training von MMA-Kämpfern äußerst schmerzhaft sein kann, zeigt dieser Horror-Unfall: Christian Lohsen wurde von seinem Kontrahenten so hart in seine Weichteile getroffen, dass ein Hoden gerissen ist. Lohsen wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, jede Rettung für den Hoden kam jedoch zu spät. Bei einem operativen Eingriff wurde dieser entfernt, der Unglücksrabe ist jedoch dennoch zu Späßen aufgelegt.

Lohsen schreibt Augenzwinkern auf seinem Instagram-Profil: "Wenn ich meinen zweiten Hoden verliere, ist es eine andere Geschichte mit dem Kinder zeugen. Also von jetzt an, wenn jemand mich in meinen letzten Hoden schlägt, sind wir wohl keine Freunde mehr."