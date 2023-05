Shalie Lipp galt als aufstrebendes Talent in der Kampfsport-Szene. Nun riss ein schrecklicher Auto-Unfall die 21-Jährige aus dem Leben.

Zu dem tragischen Crash kam es am vergangenen Sonntagmorgen in Minnesota (USA) auf der Interstate 94: Lipp war Passagierin eines Chevrolet Malibu, am Steuer saß der 35-Jährige Joseph Trottier. Kurz vor Mittag, gegen 11.30 Uhr, kam es zur Kollision mit einem Jeep Cherokee, berichtete die Polizei.

Restliche Insassen unverletzt

Während Trottier und die drei Insassen des anderen Fahrzeugs den Unfall unbeschadet überstanden, erlitt die junge Mixed-Martial-Arts-Kämpferin tödliche Verletzungen – sie trug als einzige keinen Sicherheitsgurt. Der Unfall ist noch Teil einer laufenden Untersuchung.

Am 20. Mai hätte Lipp gegen Natalie Gage antreten sollen. Der Kampf wäre das Hauptevent bei Ignite No Mercy 11 in der Kent Freeman Arena in Detroit sein sollen.

Ihr Trainer, Eric Sweeney, zeigte sich am Boden zerstört: "Mein Herz ist gebrochen. Du warst so ein wundervoller Mensch, voller Hoffnung und Antrieb. Ich werde dich nie vergessen."