Lehaci und Schwarz ins WM-Finale über 200 m

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz sind am Donnerstag in den Vorläufen der Sprint-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Kajak-Zweier direkt in das A-Finale über 200 m eingezogen.

In 39,33 Sek. landeten die beiden Oberösterreicherinnen in ihrem Heat hinter einem weißrussischen und ukrainischen Boot auf Rang drei. Der Endlauf ist für Freitag (11.03 Uhr) angesetzt. Noch am Donnerstagnachmittag sind die Olympia-Zwölften im Zweier über 500 m im Einsatz. Ebenfalls als Dritter ins A-Finale über 200 m kam Behindertensportler Markus "Mendy" Swoboda.