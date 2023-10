Oschmautz Weltcup-Fünfter im Olympia-Kanal von Paris

Mit einem fünften Rang hat Felix Oschmautz beim Wildwasserkanu-Weltcupfinale im Olympiakanal von Paris aufgezeigt.

Dem Olympia-Vierten von 2021 in Tokio fehlten am Samstag in Vaires-sur-Marne im Kajak-Finale auf Platz zwei (zwei Athleten ex aequo) nur 0,78 Sekunden. Ebenfalls im Finale dabei war Mario Leitner als Achter. Der Sieg ging an Lokalmatador Titouan Castryck.