Klingers in Weltrangliste erstmals Top 10

Supererfolg für Österreichs Damen-Beachvolleyball-Team Nummer 1. Erstmals Top 10 der Weltrangliste

Dorina und Ronja Klinger konnten sich durch einen 5. Platz beim Challenge-Turnier im mexikanischen Progreso im World-Ranking weiter verbessern und gehören erstmals zu den zehn besten Beach Volleyball-Paarungen der Welt. Die Spielerinnen des win2day Beach Volley Team Austria liegen genau auf dem 10. Rang!

„Das ist ein Megaerfolg. Man träumt davon, einmal zu den Top-10 zu gehören. Das erreicht zu haben, freut uns extrem. Für die Weltrangliste zählen die Ergebnisse der vergangenen zwölf Monate. Die Platzierung unterstreicht, wie solide wir spielen und wie stark wir 2024 waren. Wir bleiben fokussiert, wollen uns weiter stetig verbessern“, berichtet Dorina Klinger.

Ronja: Stolz auf ganzes Team

Für Schwester Ronja fühlt es sich „surreal“ an. Top-10 sei der Lohn für die harte Arbeit, Resilienz und Konstanz auf hohem Niveau. „In den vergangenen zwei Jahren ist unglaublich viel weitergegangen. Ich bin sehr, sehr stolz aufs ganze Team. Bei der Bewertung des Rankings darf man aber auch nicht außer Acht lassen, dass es diese Saison sehr viele neue Paarungen auf der Tour gibt.“

Vollgas beim Elite-Turnier

Dieses Wochenende sind die Klingers beim ersten Elite-Turnier der neuen Volleyball World Beach Pro Tour-Saison in Quintana Roo – nur wenige Autostunden von Progreso entfernt – im Einsatz. Das Auftaktspiel gegen die Progreso-Siegerinnen Valentina Gottardi/Claudia Scampoli aus Italien konnten die Spielerinnen des win2day Beach Volley Team Austria 21:19, 21:18 gewinnen, treffen am Donnerstag, 20:10 Uhr, im Duell um den Gruppensieg und direkten Achtelfinaleinzug auf die brasilianischen Olympiasiegerinnen Ana Patrícia Ramos/Duda Lisboa, mit denen sie vor Saisonbeginn zweieinhalb Wochen trainieren durften.

Auch Dressler/Waller im Einsatz

Das neugebildete Duo Christoph Dressler/Philipp Waller Überstand die Qualitfikation in Quintana Roo und spielt heute, Donnerstag im Hauptbewerb, nach einem starken 4. Platz in Progresso. Anders als noch in der vergangenen Saison spielen 2025 bei Elite-Turnieren nicht 16, sondern 24 Teams im Main Draw. In der Gruppenphase kommt heuer das „Modified-Pool-Play“-Format anstelle des „Round-Robin“-Formats zur Anwendung.