Dadic hofft auf versöhnlichen Saisonabschluss

Ivona Dadic hofft im französischen Talence auf einen versöhnlichen Saisonabschluss im Siebenkampf.

Wie bereits nach ihrer Disqualifikation im 200-m-Lauf bei der Leichtathletik-EM in München angekündigt, bestreitet Ivona Dadic den Siebenkampf am kommenden Wochenende in Talence (Frankreich) und hofft auf einen starken und versöhnlichen Saisonabschluss. Gleichzeitig finden in Linz bei zu erwartenden kalten und regnerischen Bedingungen die österreichischen Meisterschaften im Mehrkampf statt.

Im Siebenkampf sind dort die jungen Vorarlbergerinnen Chiara-Belinda Schuler (5.847 Punkte) und Isabel Posch (5.662) am stärksten einzuschätzen, die Eliteathletinnen Verena Mayr und Sarah Lagger haben die Saison vorzeitig beendet. Im Zehnkampf verteidigt Daniel Bertschler als Topfavorit seinen Titel (7.193).